Руководителю БелаПАН Ирине Левшиной на два месяца продлили содержание под стражей

Директору и главному редактору информационной компании БелаПАН Ирине Левшиной, задержанной 18 августа, еще на два месяца продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщила коллегам ее дочь Анна.

Не вышел на свободу после двух месяцев содержания под стражей и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов. Официальной информации о продлении ему меры пресечения пока нет, передает БелаПАН.

Левшиной и Новожилову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).

С 12 января под стражей находится медиаменеджер Андрей Александров, работавший заместителем директора БелаПАН в 2014—2018 годах. Первоначально Александрову было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил после задержания замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов разным лицам. Деньги для этих целей были предоставлены фондом By_help.

30 июня Александрову предъявили еще одно обвинение — по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству).

31 августа его признали подозреваемым, а позже предъявили обвинение по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).

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