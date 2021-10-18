Минского программиста наказали полутора годами «домашней химии» за оскорбление Чемодановой

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В Минске на 1,5 года «домашней химии» осужден 45-летний Виктор Лебедев. Инженера-программиста признали виновным по статье 369 УК РБ — «Оскорбление представителя власти» за комментарий в адрес тогда пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. 

Источник: ГУВД Мингорисполкома

По сообщению правозащитников «Весны», в телеграм-канале, сейчас признанном экстремистским, Лебедев оскорбил Ольгу Чемоданову — на тот момент пресс-секретаря МВД.

По данным обвинения, 26 января 2021 года минчанин оставил комментарий под постом с новостью про еще один суд, на котором человека за оскорбление Чемодановой приговорили к «домашней химии» и обязали выплатить в ее пользу пять тысяч рублей.

Согласно формулировке обвинения, комментарий Лебедева содержал негативную оценку Чемодановой, имел ненормативную и нецензурную форму языкового высказывания

На суде также выступила и сама Чемоданова. Она рассказала, что из-за слов Лебедева она испытала стресс и моральные страдания, потому что комментарии также читают ее близкие — в первую очередь это касается родителей и дочери.

В этот раз Чемоданова также заявила иск на сумму в три тысячи рублей и согласилась на то, чтобы они были выданы наличными под расписку. На следующем заседании иск был удовлетворен в полном объеме.

Сейчас Чемоданова возглавляет Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
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Тэги: оскорбление МВД права человека в Беларуси Персона: Ольга Чемоданова Виктор Лебедев

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