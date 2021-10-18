Руководителя столичного госпредприятия задержали за коррупцию

При осуществлении надзора за исполнением антикоррупционного законодательства прокурорскими работниками выявлен очередной факт несоблюдения государственным должностным лицом установленных ограничений, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной прокуратуре.

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Так, заместитель директора по строительству одного из коммунальных унитарных предприятий Минска одновременно работал председателем садового товарищества. С ноября 2019 года по июнь 2020-го его зарплата в этой должности составила более 2000 рублей.

Руководитель добровольно уплатил в республиканский бюджет сумму, полученную им в нарушение законодательства о борьбе с коррупцией.