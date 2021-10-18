Руководителя столичного госпредприятия задержали за коррупцию
При осуществлении надзора за исполнением антикоррупционного законодательства прокурорскими работниками выявлен очередной факт несоблюдения государственным должностным лицом установленных ограничений, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной прокуратуре.
Так, заместитель директора по строительству одного из коммунальных унитарных предприятий Минска одновременно
Руководитель добровольно уплатил в республиканский бюджет сумму, полученную им в нарушение законодательства о борьбе с коррупцией.