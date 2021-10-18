Правозащитники зафиксировали более тысячи нарушений прав в сфере культуры в Беларуси за 9 месяцев

За 9 месяцев этого года в Беларуси было зафиксировано 1032 ситуации, связанные с нарушением культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры, сообщает лишенный госрегистрации Белорусский ПЕН-центр.

Как отмечается в мониторинге, размещенном на сайте организации, в январе—сентябре 2021 года таких ситуаций было почти вдвое больше, чем за весь прошлый год (593). «Можно с уверенностью утверждать, что давление и репрессии, особенно проявившиеся с августа 2020-го года, по-прежнему не ослабевают, приобретают новые формы и затрагивают все более широкий круг субъектов культурной сферы в Беларуси», — говорится в мониторинге.

В документе сообщается о том, что из 715 человек, которых на 30 сентября 2021 года правозащитники признали политзаключенными, 60 — деятели искусства. Среди них отмечены осужденные на разные сроки лишения свободы писатель и общественно-политический деятель Павел Северинец, адвокат, поэт и автор-исполнитель песен Максим Знак, экс-банкир, экс-претендент на пост президента, меценат Виктор Бабарико, поэт и режиссер Игнат Сидорчик, автор книги и журналистка Катерина Андреева (Бахвалова), музыкант и менеджер культурных проектов Мария Колесникова, музыкант Игорь Банцер, менеджер культуры Левон Халатрян, дизайнер и архитектор Ростислав Стефанович, студентки факультета эстетического образования БГПУ Яна Оробейко и Кася Будько и многие другие, получившие сроки или находящиеся под стражей в ожидании судов.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года 42 деятеля культуры были привлечены к уголовной ответственности и получили наказание. 28 из них проведут в исправительных колониях от 1 до 14 лет; 10 человек отбывают наказание в учреждениях открытого типа — от 1,5 года до 3 лет, еще 4 человека наказаны ограничением свободы на 1—4 года без направления в такие учреждения.

Зафиксировано 80 сообщений об условиях содержания деятелей культуры в местах заключения, которые «могут быть охарактеризованы как жестокое и унижающее достоинство обращение».

Особое внимание Белорусский ПЕН-центр обратил на ликвидацию некоммерческих организаций. «Третий квартал 2021 года характеризуется беспрецедентным давлением на организации гражданского общества: проверки, аресты счетов, вынесение предупреждений, ликвидации без судебных решений и в судебном порядке, — отмечается в документе. — 246 организаций гражданского общества ликвидируются властями по состоянию на 30 сентября 2021 года. Среди них — правозащитные, журналистские, просветительские, благотворительные, экологические и другие организации».

Кроме того, ПЕН-центр подчеркивает, что преследование за инакомыслие занимает первую строку в рейтинге выявленных нарушений в сфере культуры. За позицию, отличную от той, что транслируется госаппаратом, на деятелей культуры оказываются все формы давления: от увольнения до задержания и уголовного преследования, отмечают авторы мониторинга.

Так, за 9 месяцев 2021 года зафиксировано 200 произвольных задержаний; 94 обыска (111 — с учетом организаций); 69 ситуаций уголовного преследования; 75 случаев изъятия (конфискации) имущества; 64 увольнения/непродления контракта;62 случая вынужденной эмиграции, сообщается в документе.

Кроме того, упоминаются вызовы на допросы, цензура, депортации, отчисления из учебных заведений, специальные досмотры при пересечении границы, аресты банковских счетов, профилактические беседы с сотрудниками Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности.

«На протяжении 2021 года мы наблюдаем практику запугивания, исходящую от государственных должностных лиц и государственных СМИ. Мы полагаем, что данная тема требует отдельного внимания, осмысления и специального исследования», — утверждает организация.

В мониторинге говорится и о «дискредитации неугодных историков, символов и фальсификации исторических фактов и событий», об изъятии из школьной программы книг Светланы Алексиевич, Владимира Набокова и Александра Солженицина, из библиотек — книг про военную историю издательства «Харвест» (в частности, книги Виктора Ляхора «Военная история Беларуси. Герои. Символы. Цвета» и «Военная символика белорусов. Знамёна и мундиры»).

По информации Белорусского ПЕН-центра, в стране продолжается дискриминация носителей белорусского языка; целенаправленная дискредитация деятелей культуры в государственных СМИ; привлечение к административной и уголовной ответственности за использование национальной символики (бело-красно-белый флаг и герб «Погоня») и за использование свободных вариаций сочетания цветов исторической символики (в поле зрения авторов мониторинга попало более 450 случаев по всей стране); привлечение к ответственности за участие в акциях солидарности протестного движения.