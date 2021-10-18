Владелец «Руха» Александр Зайцев вышел из состава исполкома БФФ

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Александр Зайцев вышел из состава исполкома БФФ из-за судейства в матче «Рух» — «Динамо-Минск».

Такое решение Зайцев принял после матча, в котором его клуб, в значительной мере укомплектованный игроками брестского «Динамо» минувшего сезона, проиграл минчанам со счетом 1:3.

Об этом он поставил в известность БФФ в специальном заявлении, сообщает пресс-служба «Руха».

БАТЭ, минское «Динамо» и «Рух» имеют после 26 туров 55, 54 и 51 очко соответственно и претендуют на серебро чемпионата. Также хорошие шансы на второе место у «Гомеля» — 49 очков, но игра в запасе.
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Тэги: ФК Рух чемпионат Беларуси по футболу судейство Персона: Александр Зайцев Город: Брест

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