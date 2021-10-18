Минчанина будут судить за репост призыва к блокировке дорог

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Минска, которого обвиняют в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Фото: pixabay.com

По сообению агентства «Минск-Новости» , в сентябре прошлого года молодой человек увидел в телеграме призыв блокировать сотрудникам органов внутренних дел движение по пр. Машерова и сделал репост от своего имени в другой паблик.

Согласно материалам уголовного дела, организованные им лица совершили активные групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиционеров, повлекшие нарушения работы предприятий и транспорта в период с 19:42 до 19:53 на пр. Машерова и ул. Красной. Они блокировали и преградили путь транспортным средствам, в том числе трамваям четырех маршрутов, что препятствовало нормальной работе КТУП «Минсктранс»

Обвиняемый ранее не судим, работает оператором автозаправочной станции, учится на заочном отделении в вузе, на иждивении имеет малолетнего ребенка.

За содеянное ему может грозить наказание плоть до трех лет лишения свободы. До вынесения приговора он будет находиться под личным поручительством.