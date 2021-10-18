Несовершеннолетний Никита Золотарев, больной эпилепсией, 13 дней провел в ШИЗО

17-летний политзаключенный Никита Золотарев, который болеет эпилепсией, 13 дней провел в штрафном изоляторе колонии для несовершеннолетних в Бобруйске, сообщил БелаПАН отец подростка Михаил Лапунов.

17 октября Никита позвонил родным из колонии и рассказал, что сначала был помещен в штрафной изолятор на семь суток, а затем еще на шесть.

Отец сообщил, что телефонный разговор с сыном был коротким. «Как я понял, свидания его лишили. Он просил посылку, сейчас собираем», — добавил Лапунов.

Как сообщалось, 2 октября мать Никиты Золотарева приехала к нему в колонию на запланированное свидание, но ее не пустили, передачу для сына не приняли.

В колонии, по словам отца подростка, «очень тяжелые условия». «Что с сыном, мы не знаем. Надзирателям не верим», — добавил Лапунов. Он считает, что его сына намеренно «прессуют» в колонии.

Милиция задержала Никиту Золотарева в Гомеле 11 августа 2020 года. Тогда ему было 16 лет. Подростка обвинили в участии в массовых беспорядках. В феврале 2021 года суд наказал его лишением свободы на пять лет. В июле состоялся еще один суд. За «насилие над милицией» — нападение на сотрудников СИЗО — несовершеннолетнего осудили на полтора года лишения свободы. С учетом изменений в уголовном праве, он будет сидеть в колонии четыре с половиной года (один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии).

Никита Золотарев был избит после задержания и попал в реанимацию. На судах он неоднократно заявлял, что его бьют в СИЗО и не дают лекарства.

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