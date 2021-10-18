Глава МИД Литвы: одна из наиболее актуальных проблем для Европы — неконтролируемая миграция, которую режим Лукашенко использует против ЕС

Совет министров иностранных дел стран Евросоюза, который пройдет сегодня в Люксембурге, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис намерен использовать как возможность, чтобы еще раз поднять «одну из наиболее актуальных проблем» для Литвы и всей Европы — миграционный поток, направляемый в ЕС из Беларуси. Об этом он сообщил журналистам перед началом заседания (трансляция встречи с представителями СМИ велась на сайте Совета ЕС).

«Ситуация кажется неконтролируемой, но мы пытаемся найти возможности, чтобы остановить миграционные потоки, — отметил министр. — И сегодня нам с коллегами необходимо ответить на вопрос: какие инструменты Литва, Латвия и Польша могут и должны применять, чтобы остановить миграцию, которая используется в качестве оружия против Евросоюза».

По словам Ландсбергиса, найти правильное решение может быть сложно. «Лукашенко и его режим не останавливаются в своих попытках отправить как можно больше мигрантов к границе ЕС», — подчеркнул глава литовского МИД.

Ландсбергис считает, что одной из мер может быть договоренность о прекращении полетов в Беларусь с теми странами, из которых прибывают мигранты, в дальнейшем пытающиеся нелегально попасть в ЕС. Он напомнил, что уже удалось отменить полеты в Минск из Ирака, Иордании и Ливана. «Но появились новые рейсы в Минск. И мы должны решить, как остановить прибытие мигрантов в Беларусь, потому что, если мы будем бороться с ними в Литве, Латвии и Польше и не решим проблему в Беларуси, этот поток будет продолжаться», — сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что вопрос нелегальной миграции, которая оказывает сильное давление на ЕС, должен быть решен как можно скорее. По мнению Ландсбергиса, «должны быть санкции против режима Лукашенко за использование миграции в качестве гибридного оружия».

«Мы должны найти, как остановить миграционные потоки, прибывающие в минский аэропорт, — отметил министр. — Во-первых, это санкции против «Белавиа». Во-вторых, мы должны послать четкий сигнал другим авиакомпаниям, что привозить из других стран в Беларусь людей, которые намерены нелегально попасть в ЕС, это наказуемо, что мы видим это и знаем, чем они занимаются».

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что в Беларуси «по-прежнему драматичная политическая ситуация с точки зрения давления на оппозицию, а также в сфере прав человека, которые нарушаются ежедневно».

«Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства, — сказал он. — И мы больше не намерены наблюдать за тем, как авиаперевозчики на этом еще и зарабатывают деньги, перебрасывая мигрантов в Германию или другие европейские страны. Поэтому мы должны говорить о последствиях для таких авиакомпаний и о необходимости санкций, которые четко дадут понять, что мы не готовы c этим мириться».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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