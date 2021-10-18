Биржа: основные валюты упали на первых торгах недели

/ Экономика
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Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

евро — 2,8348 белорусского рубля (-0,0084 пункта);

доллар — 2,447 белорусского рубля (-0,0042 пункта);

российский рубль — 3,4375 белорусского рубля за 100 российских (-0,0022 пункта).

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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