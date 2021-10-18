В Беларуси за сутки зарегистрировано 1.956 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.956 пациентов с COVID-19 .

Как сообщила 18 октября пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 1.170 человек.

17 октября был зафиксирован 1.981 новый случай коронавируса, 16 октября — 2.068, 15-го — 2.073 (суточный рекорд), 14-го — 2.052, 13-го — 2.060, 12-го — 2.038, 11-го — 1.943, 10-го — 1.979, 9-го — 1.998, 8-го — 1.995.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 573.943 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 546.415 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.417 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26.377 тестов на коронавирус, что в 1,5 раза меньше, чем днем ранее — 40.500. Всего в стране проведено 9.143.327 тестов.