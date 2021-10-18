Лукашенко назвал период для очередной попытки революции

Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси, заявил Александр Лукашенко 18 октября во время принятия кадровых решений в системе государственной безопасности.

«Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной, и нам успокаиваться она не дает, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы».

«Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем. <...> Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса», — добавил Лукашенко.

По его словам, на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения «планируются диверсии». «Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки», — заявил Лукашенко.

«В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня Х, как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума», — сказал он.

В Беларуси, по словам Лукашенко, «используются апробированные в других странах современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Беларуси негативного образа власти». «Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса», — считает он.

В конце сентября Лукашенко в очередной раз заявил, что референдум по принятию новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.