Минздрав приостановил оказание плановой медицинской помощи

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Министерство здравоохранения приостановило оказание плановой медицинской помощи.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщает пресс-служба Минздрава, соответствующий приказ был подписан 15 октября.

Документ временно приостанавливает оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, а также плановой стоматологической помощи.

Приказ подписан «с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19», отмечает ведомство.

Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска и в рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

15 октября Минздрав сообщил, что для предотвращения распространения коронавируса учащимся и студентам с признаками ОРВИ можно не посещать учебные занятия в течение максимум пяти дней и не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни. Такая норма будет действовать в период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями, отмечали в министерстве.

Разрешение распространяется на учащихся средних школ, профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.

На минувшей неделе в Беларуси впервые официально было зарегистрировано более 2 тыс. заболевших COVID-19 за сутки, и такое количество новых случаев фиксировалось пять дней подряд.

 

 

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Тэги: медпомощь Минздав

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