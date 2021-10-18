Под Житковичами во время загонной охоты на кабана застрелили 59-летнего мужчину

В Житковичском районе во время загонной охоты на кабана был застрелен 59-летний мужчина.

Как сообщили в Следственном комитете, ЧП произошло 16 октября в лесу у деревни Новые Залютичи. «Примерно в 10 часов один из мужчин произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении раненого кабана, однако поразил другого охотника. От полученных телесный повреждений 59-летний мужчина скончался на месте происшествия. Предположительно, погибший, в нарушение правил охоты, сошел со своего номера и проследовал за раненым животным, чтобы его убить», — отметили в СК.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний житель Житковичей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК.