Лукашенко назначил нового министра юстиции

Александр Лукашенко назначил бывшего замглавы МВД Сергея Хоменко новым министром юстиции, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Предыдущий министр юстиции 49-летний Олег Слижевский находился в этой должности с 13 декабря 2011 года.

Сергей Хоменко родился 21 сентября 1966 года в городе Ясиноватая Донецкой области Украинской ССР. В 1987 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище имени С.М.Кирова МВД СССР, в 1997 году — Военную академию в Москве, в 2009 году — факультет Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси.

Проходил службу в различных командных должностях во внутренних войсках МВД СССР и МВД Беларуси.

С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника штаба внутренних войск, затем — первого заместителя командующего внутренними войсками МВД Беларуси (начальника штаба). С 2014 года возглавлял департамент охраны МВД. В декабре 2019 года был назначен заместителем министра внутренних дел.

Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» всех степеней, другими медалями и нагрудными знаками.

Бывший глава Минюста Слижевский в 1999 году окончил магистратуру Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, в 2005 году — аспирантуру Белорусского государственного университета. В 2012 году окончил Академию управления при президенте по специальности «государственное и местное управление».

Читайте также: