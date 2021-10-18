За выходные страны ЕС не впустили 1.241 нелегала со стороны Беларуси

За минувшие выходные страны Европейского союза не впустили 1.241 мигранта, намеревавшегося нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 16 и 17 октября было зафиксировано соответственно 524 и 542 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. За два дня задержано девять человек: восемь граждан Ирака и сириец. С начала месяца задокументировано 9,6 тыс. попыток нелегального перехода границы.

Кроме того, в выходные за пособничество в нелегальной миграции задержано 11 человек: граждане Сирии и Украины (по два), Беларуси, Германии, Грузии, Ирака, Казахстана, Ливана и Турции.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что в субботу и воскресенье в страну не впустили соответственно 91 и 49 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. С начала августа в Литву не пропустили более 4 тыс. нелегалов.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что «в ответ на продолжающееся давление на литовско-белорусскую границу и участившиеся попытки мигрантов нелегально пересечь границу» решено увеличить численность военного контингента, задействованного в охране границы, до 64 человек в день.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 16 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 24 иностранцами, 17 октября — 20. Никого не задержали.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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