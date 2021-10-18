Немецкие «зеленые» согласились на переговоры по коалиции с СДПГ и СвДП

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Немецкая партия «Союз-90»/«зеленые» на заседании земельного совета, являющегося ее высшим органом между партийными съездами, 17 октября проголосовала за переход от так называемых зондирующих к коалиционным переговорам с социал-демократами и либералами.

Из обладающих правом голоса 70 делегатов, принявших участие в заседании лишь двое проголосовали против, еще один воздержался, пишет DW.

Таким образом «Союз-90»/«зеленые» стал  второй, после Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партией, выразившей готовность к началу переговоров о формировании на федеральном уровне правительственной коалиции, которую в Германии называют «светофором» — по партийным цветам ее потенциальных участников. Теперь слово остается лишь за либералами из Свободной демократической партии (СвДП).

 

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Тэги: Германия

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