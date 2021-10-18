ЕАБР: вероятность сохранения по итогам года в Беларуси инфляции около 10% возросла

Вероятность сохранения по итогам 2021 года в Беларуси годовой инфляции около 10% возросла, говорится в еженедельном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Эксперты напомнили, что инфляция в Беларуси в сентябре в годовом измерении составила 10,2% после 9,8% в августе.

«Динамика инфляции сигнализирует о вероятной реализации ранее обозначенного аналитиками ЕАБР риска, связанного со снижением урожая зерна. Так, стоимость продовольственных товаров выросла в сентябре на 11,2% г/г после 9,5% месяцем ранее. На росте внутренних цен на продукты питания отражается и повышение стоимости продовольствия в мире и у ключевого торгового партнера — России», — отмечается в обзоре.

Рост цен на непродовольственные товары в сентябре в годовом измерении замедлился до 10,3% с 11,4% в августе, но «оставался высоким в условиях повышенных инфляционных ожиданий, глобальных задержек поставок и подорожавшего сырья на мировом рынке».

Как сообщалось, в Беларуси намолочено зерна 6 млн 774 тыс. тонн против 8 млн 79 тыс. в 2020 году. Урожайность также снизилась с 37,2 ц/г в 2020-м до 31,3 ц/га в 2021 году.

Национальный банк ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция приблизится к 6%. Также ожидалось, что по итогам третьего квартала 2021 года годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне (9,9%). «Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%. Все это предопределяет необходимость продолжения совместной работы правительства и Национального банка по дальнейшему замедлению инфляции и закреплению ее в среднесрочной перспективе на уровне вблизи 5%, — отметил ранее начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. — Соответственно, действующие подходы к реализации монетарной политики в ближайшее время сохранятся. Национальный банк обеспечит нацеленность своих инструментов на сдерживание инфляционных процессов и обеспечение макроэкономической сбалансированности».

Независимые эксперты также считают, что инфляция по итогам 2021 года может составить не менее 10%.

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