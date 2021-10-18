Почти 400 тысяч белорусов находятся за чертой бедности

В первом полугодии 2021 года доля населения Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 4,2% (в первом квартале 2021 года — 4,8%), свидетельствуют данные Белстата.

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По данным статистики, в Беларуси проживает 9 млн 349,6 тыс. человек. Таким образом, за чертой бедности находится 392,7 тыс.

За последние 20 лет максимальный уровень бедности пришелся на 2000 год — 41,9%, минимальный — на 2014-й и 2020-й (по 4,8%).

Менее 250 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в первом полугодии 2021 года имели 2% населения, от 250,1 до 300 — 3,3%, от 300,1 до 350 — 4,8%, от 350,1 до 400 — 6,9%, от 400,1 до 500 — 15,2%, от 500,1 до 600 — 16,5%, от 600,1 до 700 — 13,9%, от 700,1 до 800 — 9,8%, от 800,1 до 900 — 7,1%, от 900,1 до 1.000 — 5,6%, от 1.000,1 до 1.100 — 4%, от 1.100,1 до 1.200 — 2,7%, от 1.200,1 до 1.300 — 1,8%, от 1.300,1 до 1.400 — 1,4%, от 1.400,1 до 1.500 — 1,1%, более 1.500 — 3,9%.

Располагаемые ресурсы менее 250 рублей большей частью пришлись на Витебскую область — 3%, наименьшая доля у Минска — 0,7%. Минимальная доля располагаемых ресурсов в размере более 1.500 рублей в Гомельской области — 2,6%, максимум в Минске — 8,6%.

С 1 мая по 31 июля 2021 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в 273 рубля 27 копеек.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля затрат составила: питание — 39% (в первом квартале 2020 года — 36,3%), алкогольные напитки и табачные изделия — 2,6% (2,6%), одежда, обувь — 5,7% (7,6%), предметы домашнего обихода, бытовой техники — 5,9% (7%), жилье — 10,8% (10,2%), в том числе ЖКУ — 6,7% (7,6%), здравоохранение — 6,2% (6,4%), образование — 1,6% (1,6%), транспорт — 9,5% (9,2%), в том числе услуги общественного транспорта — 2% (1,9%), связи — 7,3% (6,5%), культура, отдых и спорт — 3,3% (5,2%), гостиницы, кафе, рестораны — 2,6% (2,3%), в том числе общественное питание — 2,5% (2,3%), прочие товары и услуги — 5,7% (5,5%).