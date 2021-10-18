Главы МИД стран ЕС обсудят дальнейшее усиление санкций в отношении режима Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге 18 октября планируют обсудить дальнейшее усиление санкций в отношении Беларуси , сообщил глава МИД Латвии Эдвардс Ринкевичс журналистам перед началом встречи (трансляция общения с представителями СМИ велась на сайте Совета ЕС).

«Нам необходимо обсудить ситуацию и дальнейшее усиление санкций, принимая во внимание ситуацию в Беларуси. Лукашенко продолжает использовать миграцию в качестве гибридного оружия», — сказал он.

По мнению Ринкевичса, ЕС необходимо усилить давление на «так называемые туристические компании», которые организуют прибытие мигрантов из Сирии и других стран в Беларусь.

«Я также считаю, что мы должны полностью ввести санкции в отношении [национальной компании] «Белавиа», чтобы она не могла получать техническую поддержку, чтобы были недоступны стыковочные рейсы», — сказал Ринкевичс.

15 октября правительство Германии предложило расширить санкции против Беларуси для борьбы с нелегальной миграцией .

«Мы очень плотно взаимодействуем с институтами ЕС и странами — членами ЕС по ситуации в Польше, на границе с Германией и в белорусской приграничной зоне. Мы постоянно изучаем, можем ли использовать в полной мере все доступные нам инструменты, в том числе целевые санкционные списки, чтобы добиться изменения действий режима в Минске», — сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ФРГ Андреа Зассе на пресс-конференции в Берлине 15 октября.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.726 нелегальных мигрантов. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

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