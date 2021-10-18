Журналист Андрей Скурко не вышел на свободу после трех месяцев содержания под стражей

Бывший редактор сайта газеты «Наша Ніва» Андрей Скурко не вышел на свободу 17 октября после трех месяцев содержания под стражей, сообщила в «Фейсбуке» жена журналиста Паулина Скурко.

По ее словам, это означает, что супругу продлили срок содержания под стражей еще на один месяц.

«Дело продвигается так, что за три месяца на Володарке Андрея ни разу не допросили. С ним не проводили никаких следственных действий. Его держат лишь бы держать — с обвинением в недоплате коммуналки. Отпустить к семье его нельзя — страшный преступник, он может давить на свидетелей и уничтожать улики, так объяснил нам следователь», — написала Паулина Скурко.

Скурко и главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович находятся за решеткой с 18 июля. Первоначально мера содержания под стражей им была избрана сразу на максимальный срок — два месяца. Однако 18 сентября на свободу они не вышли.

Мартиновича и Скурко обвиняют по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса (нанесение имущественного ущерба без признаков разворовывания группой лиц). Претензия заключается в том, что оплата коммунальных услуг за помещение редакции «НН» производилась по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц. Следователи подсчитали, что за четыре года (с 2017-го по май 2021 года) предприятию «Минэнерго» был причинен ущерб в 3,5 тыс. рублей. Предприятие с претензиями к «НН» никогда не обращалось.

Журналисты признаны политзаключенными.

По ст. 216 УК максимально возможный срок содержания под стражей до суда составляет шесть месяцев.