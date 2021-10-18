Производство сельхозпродукции снизилось на 6,6%

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В январе–сентябре 2021 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 17,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 6,6% меньше уровня января—сентября 2020 года, сообщил Национальный статистический комитет.

Фото pixabay.com

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 15 млрд рублей (-6,4%).

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1 млн 348,9 тыс тонн, молока — 5 млн 945,6 тыс тонн, яиц получено 2 млрд 671,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 83,1% яиц.

На 1 октября 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн. Численность свиней составила 2,4 млн.

Практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2021 года намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,4 млн тонн при средней урожайности 30,2 центнера с одного гектара убранной площади.

На начало октября текущего года картофель убран с 54,6% площадей. Собрано 352,7 тыс. тонн при средней урожайности 269 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 20,4% площадей. Валовой сбор свеклы сахарной получен 769,2 тыс. тонн при средней урожайности 445 центнеров с одного гектара.

Овощи убраны с 51,2% площадей. Производство овощей составило 57,2 тыс. тонн при средней урожайности 189 центнеров с одного гектара.

На 1 октября 2021 года в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 979,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 443,9 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 53,4 тыс. гектаров.

Расходы консолидированного бюджета на АПК в 2021 году составили более 2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин 5 октября на совещании у Александра Лукашенко о ходе сельскохозяйственных работ в стране.

«Расходы консолидированного бюджета на АПК в этом году составили более 2 млрд рублей с ростом в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом», — сказал Субботин.

По словам вице-премьера, в текущем году правительство сохранило объемы льготного кредитования для организаций агропромышленного комплекса, дополнительно были предоставлены кредиты для закупки зерна. За счет средств республиканского бюджета профинансирована закупка 50 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов. Всего предприятия закупили в этом году 460 комбайнов, более 650 тракторов и 2,5 тыс. единиц другой техники.

Независимые эксперты считают значительными средства, направляемые на сельское хозяйство, но отмечают, что они расходуются неэффективно. В последнее время наблюдается снижение производства и невысокая рентабельность.

По данным Белстата, в 2020 году насчитывалось 411 убыточных предприятий (12,1% от всех организаций), сумма чистого убытка составила 320 млн рублей, рентабельность реализованной продукции — 5,3%, в то числе в сельхозорганизациях — 4,7%, фермерских — 21,4%, рентабельность продаж — 6,3% (5,5% и 30,4% соответственно). Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 1 млрд 742 млн рублей, из нее просроченная — 396,4 млн. Кредиторская задолженность — 8 млрд 918,2 млн рублей (просроченная — 2 млрд 419 млн.).

 

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Тэги: сельское хозяйство

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