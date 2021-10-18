Минское «Динамо» сместило «Рух» с третьего места

В воскресенье завершился 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Вот полная его картина:

«Минск» — «Гомель» — 0:0;

«Рух» — «Динамо» (Мн) — 1:3;

«Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Бр) — 0:0;

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1;

«Сморгонь» — «Витебск» — 2:0;

«Славия» — БАТЭ — 3:1;

«Ислочь» — «Слуцк» — 1:0.

«Неману» присуждена техническая победа — 3:0 — из-за снятия с турнира «Спутника».

Турнирная таблица выглядит теперь так:

Шахтер — 62 очка (после 24 матчей); БАТЭ — 55 (26); Динамо (Мн) — 54 (26); Рух — 51 (26); Гомель — 49 (25); Витебск — 34 (26); Ислочь — 34 (26); Динамо (Бр) — 34 (26); Неман — 30 (26); Торпедо-БелАЗ — 29 (25); Энергетик-БГУ — 29 (26); Минск — 29 (25); Слуцк — 25 (26); Славия — 24 (25); Сморгонь — 16 (26); Спутник — 7 (26).