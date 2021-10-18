Минское «Динамо» сместило «Рух» с третьего места
В воскресенье завершился 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Вот полная его картина:
«Минск» — «Гомель» — 0:0;
«Рух» — «Динамо» (Мн) — 1:3;
«Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Бр) — 0:0;
«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1;
«Сморгонь» — «Витебск» — 2:0;
«Славия» — БАТЭ — 3:1;
«Ислочь» — «Слуцк» — 1:0.
«Неману» присуждена техническая победа — 3:0 — из-за снятия с турнира «Спутника».
Турнирная таблица выглядит теперь так:
- Шахтер — 62 очка (после 24 матчей);
- БАТЭ — 55 (26);
- Динамо (Мн) — 54 (26);
- Рух — 51 (26);
- Гомель — 49 (25);
- Витебск — 34 (26);
- Ислочь — 34 (26);
- Динамо (Бр) — 34 (26);
- Неман — 30 (26);
- Торпедо-БелАЗ — 29 (25);
- Энергетик-БГУ — 29 (26);
- Минск — 29 (25);
- Слуцк — 25 (26);
- Славия — 24 (25);
- Сморгонь — 16 (26);
- Спутник — 7 (26).