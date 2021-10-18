Минское «Динамо» сместило «Рух» с третьего места

/ Спорт
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В воскресенье завершился 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Вот полная его картина:

«Минск» — «Гомель» — 0:0;

«Рух» — «Динамо» (Мн) — 1:3;

«Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Бр) —  0:0;

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1;

«Сморгонь» — «Витебск» — 2:0;

«Славия» — БАТЭ — 3:1;

«Ислочь» — «Слуцк» — 1:0.

«Неману» присуждена техническая победа — 3:0 — из-за снятия с турнира «Спутника». 

Турнирная таблица выглядит теперь так:

  1. Шахтер —  62 очка (после 24 матчей);
  2. БАТЭ — 55 (26);
  3. Динамо (Мн) — 54 (26);
  4. Рух — 51 (26);
  5. Гомель — 49 (25);
  6. Витебск — 34 (26);
  7. Ислочь — 34 (26);
  8. Динамо (Бр) — 34 (26);
  9. Неман — 30 (26);
  10. Торпедо-БелАЗ — 29 (25);
  11. Энергетик-БГУ — 29 (26);
  12. Минск — 29 (25);
  13. Слуцк — 25 (26);
  14. Славия — 24 (25);
  15. Сморгонь — 16 (26);
  16. Спутник — 7 (26).

 

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Тэги: футбол-Беларусь

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