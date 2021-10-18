Глава ЕБРР: возобновление инвестиционного сотрудничества с Беларусью не планируется из-за роста авторитаризма

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, что ЕБРР вносит свой вклад в продвижение демократии в странах Восточной Европы и в постсоветских государствах.

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«Это подход, смысл которого в том, что финансирование от ЕБРР прямо зависит от проводимых реформ. Чем меньше реформ, тем меньше денег», — приводит golosameriki.com слова руководителя.

Говоря о Беларуси, она подчеркнула, что возобновление инвестиционного сотрудничества в настоящее время планируется из-за роста авторитаризма в стране: «Мы поддерживаем страны, которые последовательно реализуют демократические принципы. В Беларуси мы приостановили все наши инвестиции в госсектор с августа 2020 года».

Ранее ЕБРР уже замораживал сотрудничество с госсектором Беларуси в связи с санкциями ЕС в отношении страны. До 2016 года из-за санкций банк финансировал в Беларуси только проекты в частном секторе. После улучшения политических отношений между Минском и Брюсселем ЕБРР принял в 2016 году новую страновую стратегию и стал в том числе финансировать проекты по заявкам белорусского правительства.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро для проектов в различных секторах экономики. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах. В первой половине 2020 года объем финансирования, который ЕБРР выделил стране, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем в два раза.

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