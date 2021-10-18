Задержан кричевский журналист Сергей Неровный

В Кричеве задержан журналист, бывший редактор негосударственной газеты «Вольны горад» Сергей Неровный, сообщает телеграмм-канал «БАЖ».

Отмечается, что в квартире журналиста прошел обыск, изъята компьютерная техника. На Неровного составлен протокол за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП).

До суда, который должен состояться 18 октября, журналист будет находиться в изоляторе.

Неровный известен также публикациями в негосударственной газете «Народная воля».