Задержан кричевский журналист Сергей Неровный

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В Кричеве задержан журналист, бывший редактор негосударственной газеты «Вольны горад» Сергей Неровный, сообщает телеграмм-канал «БАЖ».

Отмечается, что в квартире журналиста прошел обыск, изъята компьютерная техника. На Неровного составлен протокол за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП).

До суда, который должен состояться 18 октября, журналист будет находиться в изоляторе.

Неровный известен также публикациями в негосударственной газете «Народная воля».

 

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Тэги: свобода слова задержания журналистов Персона: Сергей Неровный Город: Кричев

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