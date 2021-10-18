Атмосферные фронты с Балтики принесли дожди и ветер

В первый рабочий день новой недели территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике пройдут дожди.

Ветер западный, с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

Брест +11..+13°C;

Витебск +8..+10°C;

Гомель +9..+11°C;

Гродно +9..+11°C;

Могилев +9..+11°C;

Минск +9..+11°C.