Неофициально: посол Франции де Лакост покинул Минск

Посол Франции Николя де Буян де Лакост по просьбе белорусских властей покинул Минск, сообщило Agence France Presse со ссылкой на не названного представителя дипмиссии. Причина отъезда не называется.

«Белорусское Министерство иностранных дел потребовало от посла покинуть страну до 18 октября. Он попрощался с персоналом посольства и записал видеообращение к белорусскому народу, которое появится завтра (18 октября. — БелаПАН.) на интернет-сайте посольства», — сообщил собеседник агентства.

Информация о том, что посол должен покинул страну пребывания, появилась несколько дней назад в социальных сетях, но не была официально подтверждена. Возникли предположения, что это связано с нежеланием де Лакоста вручить верительные грамоты Александру Лукашенко, которого Франция вместе с другими членами Евросоюза не признала законным президентом по итогам выборов 9 августа 2020 года.

Де Лакост был назначен послом в Минске 14 сентября 2020 года декретом президента Франции Эмманюэля Макрона. 8 декабря дипломат вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею. «В.Макей пожелал Послу активной плодотворной работы в Республике Беларусь», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

До назначения в Беларусь де Лакост занимал должность заместителя директора по континентальной Европе главного управления по политическим вопросам и безопасности Министерства Европы и иностранных дел Франции. В 2012—2016 годах работал первым советником французского посольства в России. 29 августа ему исполнилось 57 лет. Сын французского дипломата Жана-Ноэля де Буяна де Лякоста (1934—2020) и внук исследователя творчества известного французского поэта Артюра Рембо Анри-Адриена де Буяна де Лякоста (1894—1956).

Николя де Лакост активно ездил по Беларуси и встречался с представителями разных сфер. В частности, 12 октября он посетил мастерскую скульптора Николая Байрачного, который работает над памятником Шарлю де Голлю (бронзовый монумент будет установлен в Щучине, где во время Первой мировой войны будущий президент Франции находился в немецком лагере для военнопленных), на следующий день — встретился с представителями недавно лишенного госрегистрации общественного объединения «Говори правду», в том числе сопредседателем Андреем Дмитриевым.