ГУБОПиК продолжает запугивать белорусов

В настоящее время насчитывается 327 телеграм-чатов и телеграм-каналов, которые суды признали экстремистскими материалами, ряд из них в ближайшие дни будут признаны экстремистскими формированиями, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский.

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«Они признаны экстремистскими материалами, эти телеграм-ресурсы: соответственно различная пропаганда, иные действия, как слив данных, репосты, комментарии, — это влечет в настоящее время административную ответственность. Благодаря постановлению Совета министров («О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» от 12 октября. — БелаПАН.) вступает в силу новый юридический институт — экстремистских формирований. То есть экстремистские материалы — это «что». Это какие-то информационные материалы, ресурс — что-то такое неодушевленное. А вот экстремистские формирования — это «кто». Кто это делает, кто это популяризирует — это люди», — сказал Орловский в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

«Экстремистские телеграм-каналы, телеграм-чаты после того, как мы признаем их экстремистскими формированиями, они вместе с аудиторией могут попасть под уголовную ответственность», — заявил он.

«У нас есть, конечно же, в разработке такие ресурсы, которые в самое ближайшее время, буквально в самые ближайшие дни, будут признаны экстремистскими формированиями, — сообщил представитель ГУБОПиК. — Соответственно встанет вопрос об уголовном преследовании их создателей, администраторов, активных участников, которые своими репостами, различными сливами, перепубликациями и другими действиями, направленными на их популяризацию среди населения, а соответственно, на причинение вреда интересам национальной безопасности нашей страны» (цитата приведена без правок).

Он пообещал уголовное преследование находящихся за границей администраторов и создателей таких телеграм-каналов. Представитель ГУБОПиК уверен, что «бесконечно там, за границей, находиться они не смогут, когда-нибудь и они раскаются и вернутся в нашу страну». Пока же будут бороться с теми, кто находится в Беларуси и помогает им «и финансированием, и организационно, помогает и предоставлением информации, дезинформирующей население».

Орловский не ответил прямо на вопрос о возможном преследовании подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими. Сначала он заявил, что «свобода слова, свобода мнений закреплена Конституцией, безусловно, никаких претензий быть не может к таким людям, которые знакомятся с различной информацией, но при условии, если они никоим образом не участвуют в развитии этих экстремистских информационных ресурсов».

Затем последовало уточнение: «И вот если они никоим образом не участвовали, а просто знакомились, никак не помогая популяризации этих ресурсов (а ведь подписка — это уже элемент участия в популяризации, распространении экстремистской информации), поэтому те люди, которые просто знакомятся, к ним, конечно, никаких претензий быть не может со стороны закона».

«Прошу всех граждан, чтобы остаться в стороне от этих отъявленных экстремистов, то есть взять и отписаться от этих каналов и обезопасить себя от любых вопросов со стороны правоохранительных органов», — призвал представитель ГУБОПиК.

Орловский перечислил последствия для тех, кого признают участниками экстремистских формирований и осудят по уголовной статье: «Законом о противодействии экстремизму предусмотрен пятилетний запрет для таких граждан после отбытия наказания — на занятие педагогической деятельностью, на государственную службу, на военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие, на работу с различными веществами наркотического характера, взрывчатого. Они, эти граждане, будут подлежать особому финансовому контролю».

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