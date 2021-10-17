С начала этого года 1.400 белорусов обратились к властям Польши с заявлениями о международной защите

По данным польских властей, за январь—сентябрь 2021 года заявления о международной защите в этой стране подали почти 5.200 иностранцев.

Как сообщил БелаПАН, пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудяк, убежища в Польше просили чаще всего граждане Афганистана и Беларуси — 1.700 и 1.400 человек соответственно. На третьем месте граждане России — 800 человек, далее следуют граждане Ирака — 500 и Украины — 200. Такие данные публикует сайт Польского радио.

Как сказал Дудяк, почти в половине случаев принято положительное решение. Таким образом, за три квартала года международную защиту в Польше получили 934 иностранца. В основном из Беларуси — 733 человека, России — 64 и Турции — 48. В отношении 941 иностранца — в основном граждан России и Украины — было принято отрицательное решение.

Иностранец может получить международную защиту, если в стране происхождения ему грозит преследование или реальный риск потери жизни либо здоровья, а он сам при этом не представляет угрозы для безопасности страны, в которой хочет получить убежище.