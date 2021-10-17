ЕС: ситуация с нелегальными мигрантами на границе Беларуси в скором времени может ухудшиться

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Беларуси в скором времени может ухудшиться. Об этом предупреждает Европейское агентство по вопросам предоставления убежища, передает издание Funke .

Соискатели убежища в Германии. Фото: dpa.

«Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем», — заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори. По ее словам, в самой значительной степени от кризиса с мигрантами пострадали Латвия и Литва. Последняя зарегистрировала запросов на предоставление убежища в пять раз больше с начала лета, чем за весь прошлый год, отметила Грегори.

По ее данным, в августе члены ЕС зарегистрировали около 56 тыс. запросов, что на 40% больше, чем в августе 2020 года.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза начался после того, как в мае этого года Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на санкции ЕС. По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тыс. попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. На увеличение количества мигрантов, следующих через Беларусь, жалуются также Литва и Латвия.

В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки и введено чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ к границе. В конце сентября договор о строительстве временного забора на границе с Беларусью за 2,4 млн евро подписало также министерство внутренних дел Латвии.