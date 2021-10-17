Британский врач утверждает, что один час просмотра ТВ так же вреден для здоровья, как курение

Консультант хирурга-ортопеда и спинального хирурга Джордж Ампат отмечает, насколько опасным может быть сидячий образ жизни для различных аспектов здоровья, включая здоровье сердца и суставов, артериальное давление и когнитивные способности.

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Его исследование также показывает, что более 60 процентов операций на спине можно избежать с помощью упражнений и более активного образа жизни.

Ампат пришел к своим выводам после изучения ряда исследований. Директор Британского общества медицины образа жизни, также являющийся почетным лектором Ливерпульского университета, в следующем месяце представит свое исследование терапевтам, хирургам и другим медикам в больнице Королевского Ливерпульского университета.

Его выводы последовали за всплеском просмотра телепрограмм и потоковых мультимедиа из-за пандемических ограничений. В своем недавнем отчете агентство Ofcom обнаружило, что в прошлом году семьи, как правило, тратили почти шесть часов в день на просмотр каналов, потоковых сервисов и онлайн-контента.

Ампат считает, что длительное бездействие, и в частности «пассивный просмотр телевизора», вредны как для мозга, так и для тела.

«Мы были созданы как охотники-собиратели. Сидение в течение длительного времени означает, что мы не сжигаем пищу, которую едим, и это наносит ущерб. Еще хуже, когда мы видим жестокие или драматические сцены, которые составляют большую часть телепродукции. Такие сцены приводят к секреции гормонов стресса «сражайся или беги», что вызывает скачок сахара в глюкозе, что, в свою очередь, вызывает воспаление, связанное с хроническими и потенциально смертельными проблемами, такими как болезни сердца и высокое кровяное давление».

А сидение в течение одного часа имеет такое же бремя для здоровья, как потеря 11 минут жизни — то же самое, что выкурить одну сигарету.