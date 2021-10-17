COVID-19: в Беларуси за сутки зарегистрирован 1.981 пациент с коронавирусом

За сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1.981 пациент с COVID-19.

Как сообщила 17 октября пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 2.173 человека.

16 октября было зафиксировано 2.068 новых случаев коронавируса, 15 октября — 2.073 (суточный рекорд), 14 октября — 2.052, 13-го — 2.060, 12-го — 2.038, 11-го — 1.943, 10-го — 1.979, 9-го — 1.998, 8-го — 1.995, 7-го — 1.983.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 571.987 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 545.245 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.402 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40.500 тестов на коронавирус (днем ранее — 42.303). Всего в стране проведено 9.116.950 тестов.