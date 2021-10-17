Фотофакт. На здании магазина в Ленинградской области появился большой баннер с портретом Марии Колесниковой

На здании магазина в поселке Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области появились портреты белорусской политзаключенной Марии Колесниковой и российского оппозиционного политика Андрея Пивоварова, также брошенного за решетку.

Фото: twitter.com/brewerov.

Таким образом свою солидарность с борцами за правду выразил местный предприниматель и активист оппозиции Дмитрий Скурихин, которому и принадлежит торговое заведение, сообщают в твиттере Пивоварова члены его команды.

Координатору штаба Виктора Бабарико на президентских выборах в Беларуси 2020 года Марии Колесниковой 6 сентября в Минске был вынесен приговор — 11 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, адвокаты готовят жалобу. Мария обвинена в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникову взяли под стражу 8 сентября 2020-го. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт.

Бывшему исполнительному директору оппозиционного объединения «Открытая Россия» Андрею Пивоварову 11 октября предъявлено окончательное обвинение в «деятельности нежелательной в России организации» (ст. 284.1 УК РФ, до шести лет колонии). Доказательством его вины следствие считает 31 пост в фейсбуке — в большинстве из них Пивоваров критиковал действия властей и силовиков, одновременно поддерживая оппозиционных активистов. Политик с июня 2021 года находится в СИЗО в Краснодаре.