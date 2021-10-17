Эксперт: Россия ускоренно движется к вымиранию

В России «происходит не естественная убыль населения, а ускоренная, которая не обоснована ни коронавирусом, ни какими-либо другими внешними условиями». Об этом заявил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Дмитрий Любомудров, пишет портал «Аргументы недели».

Дмитрий Любомудров. Фото: zen.yandex.ru.

Он раскритиковал власти РФ за то, что их не беспокоит растущий в стране рост смертности.

Эксперт считает, что росту рождаемости препятствует снижение реальных доходов граждан, и это, по его словам, можно наблюдать уже в течение восьми лет. «В журнале Forbes каждый год можно видеть все больше «богатых россиян», в то время как количество нищих увеличивается намного быстрее», — отметил Любомудров и добавил, что «безысходность среди бедных и порождает избыточную смертность».

Ранее в правительстве прогнозировали, что население РФ к концу нынешнего года сократится более чем на 500 000 человек, в следующие пару лет — на 2 млн, при этом в 2021 году будет наблюдаться снижение ожидаемой продолжительности жизни до 70,2 года.