Юная минчанка завоевала Гран-при международного вокального конкурса Sanremo Junior в Италии

Белоруска Ксения Галецкая стала победителем международного фестиваля «Sanremo Junior», завоевав Гран-при. Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на Инстаграм юной вокалистки.

Фото: instagram.com/kseniya_galetskaya.

SanRemo Junior — один из престижных вокальных конкурсов для детей до 15 лет, который проходит под патронажем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и администрации Сан-Ремо. Конкурсанты выступают на сцене легендарного театра Ariston, где каждый год проходит знаменитый фестиваль Сан-Ремо.

Ксении Галецкой 14 лет. Она родилась в многодетной семье в Гомеле. В 2015-м стала финалисткой пятого сезона талант-шоу телеканала ОНТ «Я пою». Завоевала Гран-при на международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2019». С 2018 года Ксения живет в Минске и занимается в студии искусств продюсерского центра «Спамаш».