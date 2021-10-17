Белорусский боец Андрей Орловский вновь победил

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Викторией белорусского бойца Андрея Орловского завершился соглавный поединок на турнире UFC Fight Night 195, который проходил минувшей ночью на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.

В трехраундовом бою с бразильцем Карлосом Фелипе судьи отдали победу белорусу. Это 32-й триумф в смешанных единоборствах нашего соотечественника, который дебютировал в UFC в 2000 году.

Орловский владел чемпионским поясом UFC в 2005-2006 годах. В 2000 году стал победителем «Чемпионата Европы», организованного российским промоушеном М-1 Global. Помимо этого, выступал в престижном Гран-при Strikeforce, кикбоксерском турнире и боксерском бою.

 

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Тэги: UFC смешанные единоборства

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