Что случилось с валютой
Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции потеряли:
- евро на 0,0171 пункта (с 2,8603 до 2,8432 белорусского рубля);
- доллар на 0,0263 пункта (с 2,4775 до 2,4512 белорусского рубля);
- российский рубль на 0,0015 пункта (с 3,4412 до 3,4397 белорусского рубля за 100 российских);
- гривна на 0,01121 пункта (с 9,403 до 9,2909 белорусского рубля за 100 гривен).
Незначительно выросла только одна:
- злотый на 0,0001 пункта (с 6,2239 до 6,224 белорусского рубля за 10 злотых).
На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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