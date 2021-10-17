Что случилось с валютой

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Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции потеряли:

  • евро на 0,0171 пункта (с 2,8603 до 2,8432 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0263 пункта (с 2,4775 до 2,4512 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0015 пункта (с 3,4412 до 3,4397 белорусского рубля за 100 российских);
  • гривна на 0,01121 пункта (с 9,403 до 9,2909 белорусского рубля за 100 гривен).

Незначительно выросла только одна:

  • злотый на 0,0001 пункта (с 6,2239 до 6,224 белорусского рубля за 10 злотых).

На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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