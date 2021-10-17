Север страны ожидает фронтальный раздел

Сегодня погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь в северной части Беларуси скажется влияние фронтального раздела).

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых северных районах пройдут дожди. Утром сгустится туман.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

Брест +10..+12°C;

Витебск +8..+10°C;

Гомель +10..+12°C;

Гродно +10..+12°C;

Могилев +9..+11°C;

Минск +8..+10°C.