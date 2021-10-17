Север страны ожидает фронтальный раздел
Сегодня погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь в северной части Беларуси скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых северных районах пройдут дожди. Утром сгустится туман.
Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +10..+12°C;
- Витебск +8..+10°C;
- Гомель +10..+12°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +9..+11°C;
- Минск +8..+10°C.