БАТЭ самолично отдает чемпионство-2021 в руки «Шахтера»
Борисовский БАТЭ сенсационно проиграл в гостях мозырской «Славии».
В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги наступила завершающая стадия — накануне были сыграны первые матчи 26-го тура.
В субботу в трех матчах были зафиксированы два неожиданных результата: «Сморгонь» (15-е место), одной ногой уже находящаяся в первой лиге, на своем поле переиграла «Витебск» (7-е место)— 2:0, а «Славия» в родных пенатах была сильнее БАТЭ — 3:1 (в последних десяти матчах борисовчане одержали лишь четыре победы; поражение в Мозыре практически завершило чемпионскую гонку — теперь главная задача «желто-синих» не упустить серебро).
В третьем матче «Ислочь» одержала победу в матче со «Слуцком» — 1:0.
Отметим, что техническую победа (3:0) присуждена «Неману» из-за снятия с турнира «Спутника».
Сегодня состоятся оставшиеся матчи:
- «Минск» — «Гомель» (начало в 13:00);
- «Рух» — «Динамо» (Мн) (15:00);
- «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Бр) (17:00);
- «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (19:30).