БАТЭ самолично отдает чемпионство-2021 в руки «Шахтера»

Борисовский БАТЭ сенсационно проиграл в гостях мозырской «Славии».

В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги наступила завершающая стадия — накануне были сыграны первые матчи 26-го тура.

В субботу в трех матчах были зафиксированы два неожиданных результата: «Сморгонь» (15-е место), одной ногой уже находящаяся в первой лиге, на своем поле переиграла «Витебск» (7-е место)— 2:0, а «Славия» в родных пенатах была сильнее БАТЭ — 3:1 (в последних десяти матчах борисовчане одержали лишь четыре победы; поражение в Мозыре практически завершило чемпионскую гонку — теперь главная задача «желто-синих» не упустить серебро).

В третьем матче «Ислочь» одержала победу в матче со «Слуцком» — 1:0.

Отметим, что техническую победа (3:0) присуждена «Неману» из-за снятия с турнира «Спутника».

Сегодня состоятся оставшиеся матчи:

«Минск» — «Гомель» (начало в 13:00);

«Рух» — «Динамо» (Мн) (15:00);

«Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Бр) (17:00);

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (19:30).