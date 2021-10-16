Представитель ГУБОПиК: подписка на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, не наказуема

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Подписка на признанные экстремистскими телеграм-каналы не наказуема. Об этом, как сообщает телеграм-канал УВД Минского облисполкома, заявил начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский.

Орловский пояснил, что милиция готовилась к принятию постановления Совмина «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» и работала над деанонимизацией «администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов». Однако не все так однозначно и привлечь к уголовной ответственности смогут не всех.

«Дело в том, что телеграм-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием. Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то она пока не наказуема», — сказал он.

Представитель ГУБОПиК напомнил, что к административной ответственности могут привлечь лишь тех подписчиков, кто «репостит, перечисляет деньги или сливает информацию» в такие каналы.

 

 

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Тэги: ГУБОПиК экстремизм Персона: Вячеслав Орловский

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