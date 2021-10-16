Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,865 млн жителей Беларуси

В Беларуси более 2 550 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 865 000 прошли полный курс вакцинации, сообщило 16 октября Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Наибольшее количество прошедших полный курс вакцинации насчитывается в Минске — более 400,2 тыс. человек.

В Брестской области более 227,1 тыс. человек, в Витебской — более 194,7 тыс., в Гомельской — более 342,4 тыс., в Гродненской — более 218,2 тыс., в Минской — более 214,6 тыс., в Могилевской — более 216,1 тыс.

По данным Минздрава, более 51,4 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 14 октября заявил, что количество вакцинированных от COVID-19 в Беларуси увеличивается хорошими темпами: «Мы смотрим в большей степени по тем, кто прошел вакцинацию первым компонентом, фактически 2,5 миллиона уже вакцинированы. И цифры тех, кто проходит полный цикл вакцинации, увеличиваются хорошими темпами. Конечно, жаль, что, как всегда, у нас это несколько позже, чем надо было. Но лучше поздно, чем никогда».