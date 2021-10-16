За прошедшие сутки в страны ЕС не впустили 646 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили 646 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 15 октября было зафиксировано 592 попытки нелегального пересечения границы с белорусской территории. Задержан один гражданин Ирака, остальных в страну не впустили.

Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали 10 человек, в том числе граждан Германии, Румынии и Турции (по два), Болгарии, Грузии, Молдовы и Туниса (по одному).

Новостной сайт Diena.lt со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за минувшие сутки в страну не впустили 35 нелегалов.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 15 октября предотвращено 20 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Никого не задержали.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.726 нелегальных мигрантов. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.