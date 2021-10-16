В Беларуси пятые сутки подряд регистрируется более двух тысяч новых случаев COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2068 пациентов с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного максимума), выписано 1917 человек.

15 октября было зафиксировано 2073 новых случая коронавируса (суточный рекорд), 14 октября — 2052, 13 октября — 2060, 12 октября — 2038, 11-го — 1943, 10-го — 1979, 9-го — 1998, 8-го — 1995, 7-го — 1983, 6-го — 1991.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 570 006 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 543 072 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4386 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 303 теста на коронавирус (днем ранее — 44 264). Всего в стране проведено 9 076 450 тестов.