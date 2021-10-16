В Беларуси пятые сутки подряд регистрируется более двух тысяч новых случаев COVID-19

/ Общество
Просмотров: 27

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2068 пациентов с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного максимума), выписано 1917 человек.

15 октября было зафиксировано 2073 новых случая коронавируса (суточный рекорд), 14 октября — 2052, 13 октября — 2060, 12 октября — 2038, 11-го — 1943, 10-го — 1979, 9-го — 1998, 8-го — 1995, 7-го — 1983, 6-го — 1991.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 570 006 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 543 072 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4386 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 303 теста на коронавирус (днем ранее — 44 264). Всего в стране проведено 9 076 450 тестов.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 коронавирус в Беларуси

Другие материалы на эту тему:

Инфекционист: привились миллионы, осложнения возникли у нескольких десятков

Инфекционист: привились миллионы, осложнения возникли у нескольких десятков

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь