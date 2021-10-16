Национальную школу красоты возглавила 22-летняя сторонница Лукашенко Божена Еремич

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Гродненчанка Божена Еремич возглавила Национальную школу красоту в Минске, сообщил телеграм-канал ГрГУ.

Божена Еремич родилась и выросла в Гродно, пишет «Гродзенская праўда». Там она закончила юрфак ГрГУ, поступила в магистратуру и работала преподавателем-стажером.

В феврале 2021-го во время Всебелорусского народного собрания оказалась в президиуме, где сидела за спиной Александра Лукашенко рядом с Михаилом Мясниковичем. Она вошла в состав комиссии, которая работает над новым проектом Конституции.

Во время конкурса «Мисс Беларусь» Божена рассказала, что в школе хотела работать в правоохранительных органах, быть прокурором. Но позже поняла: гражданское законодательство ей ближе. На вопрос комиссии, хочет ли она работать в Администрации президента, девушка ответила: «Да», а также отметила, что ее вдохновляет Мария Василевич, которая победила в конкурсе красоты и стала депутатом парламента.
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Тэги: БРСМ Мисс Беларусь-2020 Национальная школа красоты Персона: Божена Еремич

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