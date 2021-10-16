«БелДжи» расширит модельный ряд выпускаемых автомобилей

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Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили Geely, в следующем году планирует расширить модельный ряд автомобилей, сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский в эфире телеканала СТВ.

«Мы являемся основными топ-производителями кроссоверов, но хотим вернуться еще раз и предложить седан на рынке — 1.0 turbo. Мы хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей. Хотелось бы иногда взять и того покупателя, который имеет меньше средств, но хочет иметь современное транспортное средство», — отметил Свидерский.

По его словам, во втором полугодии 2022 года появится и полноразмерный кроссовер KX11.

«Седан появится и полноразмерный кроссовер KX11 — я знаю, что специалисты его ждут. Я думаю, что во втором полугодии он тоже появится», — дополнил гендиректор «БелДжи». 

Он также сообщил, что электрокар производства Geely прошел в Беларуси все необходимые испытания и к концу 2021 года должен появиться в автосалонах.

В 2020 году объем производства составил 20 тысяч автомобилей. В 2021 году с конвейера уже сошло 22 тысячи автомобилей и, как ожидается, к концу года эта цифра достигнет 30 тысяч.

Белорусско-китайское предприятие СЗАО «БелДжи», выпускающее под Борисовом легковые автомобили Geely, открылось в 2013 году. Автомобили производились методом крупноузловой сборки. В 2017 году открылся новый завод «БелДжи» и началось серийное производство автомобилей.

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Тэги: БелДжи Geely кроссовер седан Персона: Геннадий Свидерский Город: Борисов

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