«БелДжи» расширит модельный ряд выпускаемых автомобилей

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили Geely, в следующем году планирует расширить модельный ряд автомобилей, сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский в эфире телеканала СТВ.

«Мы являемся основными топ-производителями кроссоверов, но хотим вернуться еще раз и предложить седан на рынке — 1.0 turbo. Мы хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей. Хотелось бы иногда взять и того покупателя, который имеет меньше средств, но хочет иметь современное транспортное средство», — отметил Свидерский.

По его словам, во втором полугодии 2022 года появится и полноразмерный кроссовер KX11.

«Седан появится и полноразмерный кроссовер KX11 — я знаю, что специалисты его ждут. Я думаю, что во втором полугодии он тоже появится», — дополнил гендиректор «БелДжи».

Он также сообщил, что электрокар производства Geely прошел в Беларуси все необходимые испытания и к концу 2021 года должен появиться в автосалонах.

В 2020 году объем производства составил 20 тысяч автомобилей. В 2021 году с конвейера уже сошло 22 тысячи автомобилей и, как ожидается, к концу года эта цифра достигнет 30 тысяч.