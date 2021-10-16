Правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек

Еще восемь человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.

15 октября в список включены:

- Михаил Чемурако (три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 188 УК за клевету; приговор вынес суд Дубровенского района Витебской области);

- Владимир Сушко (два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника милиции в мессенджере Telegram; суд Жлобинского района Гомельской области);

- Александр Литвищенко (полтора года лишения свободы в колонии общего режима по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти и 368 УК за оскорбление президента; суд Октябрьского района Могилева);

- Александр Жихаревич (два года восемь месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК за оскорбление милиционеров; суд Ленинского района Могилева);

- Артур Жвиридовский (три года лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 339 УК за хулиганство и ст. 370 УК за оскорбление государственных символов; суд Островецкого района Гродненской области);

- Игорь Бузук (два года лишения свободы в колонии общего режима по ст. 370; суд Октябрьского района Гродно);

- Александр Курганский (задержан за комментарии в интернете после гибели Андрея Зельцера и Дмитрия Федосюка, предъявлены обвинения в разжигании социальной вражды по ст. 130 УК и оскорблении представителя власти по ст. 369 УК);

- Оксана Касперович (аналогично).

Всего в списке политзаключенных теперь 812 фамилий.