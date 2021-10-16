Число скопившихся на границе с ЕС грузовиков уменьшилось почти вдвое

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К концу недели число скопившихся перед белорусскими пунктами пропуска грузовиков, выезжающих из Беларуси, уменьшилось практически вдвое, сообщил Государственный пограничный комитет в своем телеграм-канале.

«Скопление грузовиков было вызвано обновлением таможенных баз данных, однако после возобновления оформления белорусской стороной сопредельные пункты пропуска продолжили лишь частично выполнять договоренности по пропускной способности транспорта», — отмечается в сообщении.

По данным ГПК, количество грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46% (2.710 фур на 10.00 понедельника, 11 октября, против 1.460 на утро пятницы, 15 октября).

«Так, за минувшие сутки латвийские пункты пропуска и литовский "Шальчининкай" (с белорусской стороны — "Бенякони") выполнили договоренности по пропуску фур на свою территорию, а остальные пункты пропуска — нет», — отметили в погранкомитете.
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Тэги: ГПК фуры очереди на границе

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