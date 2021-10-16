МИД ФРГ: Правительство Германии предложило расширить санкции против Беларуси для борьбы с нелегальной миграцией

Правительство Германии предложило расширить санкции против Беларуси для борьбы с нелегальной миграцией, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ФРГ Андреа Зассе на пресс-конференции в Берлине 15 октября.

Фото: МИД ФРГ

«Мы очень плотно взаимодействуем с институтами ЕС и странами — членами ЕС по ситуации в Польше, на границе с Германией и в белорусской приграничной зоне. Мы постоянно изучаем, можем ли использовать в полной мере все доступные нам инструменты, в том числе целевые санкционные списки, чтобы добиться изменения действий режима в Минске», — сказала Зассе, передает БелаПАН.

По ее словам, в ответе Европы на ситуацию с мигрантами есть несколько подходов. «С одной стороны, еще в июне ЕС ввел санкции, которые серьезно затрагивают режим Лукашенко в Беларуси и тех, кто его поддерживает. С нашей точки зрения, эти санкции действуют. Кроме того, федеральное правительство предложило расширение санкционного режима ЕС в отношении Беларуси как меру против контрабанды людей и использования беженцев и мигрантов режимом Лукашенко в политических целях. С другой стороны, ЕС поддерживает затронутые государства-члены, так как действия Беларуси — вы все это видите — направлены не только против Польши или Литвы, но и против всего ЕС», — заявила представитель МИД Германии.

«В-третьих, — продолжила она, — мы активно обращаемся к странам, откуда родом либо через которые следуют беженцы и мигранты, и четко даем понять, что содействие переброске, которой занимается режим Лукашенко, недопустимо и ЕС с этим просто так не смирится».

Как отметила Зассе, переговоры с Ираком уже принесли результат: прямое авиасообщение с Минском прекращено. Есть контакты по проблеме мигрантов с Конго, Пакистаном и другими государствами. 18 октября тема будет обсуждена на заседании глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

Кроме того, по ее словам, в сотрудничестве с зарубежными представительствами Германии активизирована работа в социальных сетях, чтобы противодействовать дезинформации и слухам, в частности о возможности беспрепятственного въезда в ЕС через Беларусь.

Пресс-секретарь МВД Германии Стив Альтер сообщил, что в связи с наплывом мигрантов не планируется строительство нового центра их приема — будет расширены возможности существующих за счет увеличения персонала и материальной базы.

Telegram

Viber