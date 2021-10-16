В Национальном банке упраздняются главные управления по областям

«В целях дальнейшей оптимизации» структуры Национального банка и его штатной численности с 1 марта 2022 года упраздняются его главные управления по областям. Соответствующий указ № 392 Александр Лукашенко подписал 15 октября, сообщает его пресс-служба.

«Данное решение обусловлено значительным сокращением реализуемых главными управлениями банка функций», — говорится в сообщении.

Выполнение оставшихся функций будет возложено на структурные подразделения центрального аппарата Национального банка без увеличения их штатной численности и в рамках выполняемых ими задач согласно действующим положениям.

Как следует из информации на сайте Нацбанка, основными задачами главных управлений по областям являются: осуществление надзорной и контрольной деятельности; проведение мониторинга финансовой стабильности; создание условий для бесперебойного функционирования банковского сектора; укрепление доверия общественности к проводимой Национальным банком политике.

В функции главных управлений в числе прочего входят проверки банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, юридических лиц, не являющихся банками или небанковскими кредитно-финансовыми организациями и признаваемых входящими в состав банковского холдинга, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», лизинговых и микрофинансовых организаций.