За последние 2,5 месяца число прибывших в Германию с белорусского направления мигрантов в 166 раз превысило показатель января—июля

За последние два с половиной месяца количество прибывших в Германию с белорусского направления мигрантов в 166 раз превысило показатель января—июля, свидетельствуют данные немецкой полиции, которые приводит «Радио Берлин — Бранденбург».

Отапливаемые палатки на территории Центра первичного приема и размещения беженцев в Бранденбурге. Фото: DW.

За семь месяцев с начала года было зарегистрировано 26 нелегалов, с начала августа по 11 октября — 4.322, в том числе в августе — 474, в сентябре — 1.914, за полторы недели октября — 1.934. Большинство мигрантов — из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Основную нагрузку по их приему несут федеральные земли Бранденбург, Саксония и Мекленбург — Передняя Померания.

По словам Олафа Янсена, руководителя ведомства по делам иностранцев в Айзенхюттенштадте (земля Бранденбург), где расположены центры первичного приема мигрантов, ситуация не драматичная, но сложная. В то же время «большим вызовом» является организация карантина по ковиду для всех прибывающих.

Янсен прогнозирует дальнейшее усиление притока нелегалов. «Мы не видим стремления остановить это», — заявил он.

Пресс-секретарь МВД Германии Стив Альтер на пресс-конференции 15 октября сообщил, что по сравнению с последним доковидным 2019 годом количество нелегалов с этого направления возросло в 10 раз. По его словам, ситуация в местах первичного размещения мигрантов в Бранденбурге под контролем, однако власти хотят скорее распределить их по другим федеральным землям. Прошения о предоставлении убежища рассматриваются в индивидуальном порядке, сказал Альтер.