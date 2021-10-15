Один из цехов «Гродно Азота» будет остановлен на внеплановый ремонт

С 16 октября для проведения внепланового ремонта оборудования будет остановлен цех аммиак-3, сообщила пресс-служба предприятия. «Для поддержания баланса по газообразной двуокиси углерода» дополнительно остановят цех карбамид-3.

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«При проведении остановки цеха аммиак-3 с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — говорится в сообщении.

3 октября «в связи с нарушением в схеме электроснабжения (насоса питательной воды)» на «Гродно Азоте» останавливались два агрегата в цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси.